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01 февраля 2022, 18:03

Дания первой из стран Евросоюза полностью отменила антиковидные ограничения

Власти Дании отменили все антиковидные ограничения, в том числе и масочный режим. Таким образом, Дания стала первой страной Евросоюза, которая вернулась к «мирной» жизни после пандемии коронавируса

Дания первой из стран Евросоюза полностью отменила антиковидные ограничения
Фото: ru24.net

Власти Дании отменили все антиковидные ограничения, в том числе и масочный режим. Таким образом, Дания стала первой страной Евросоюза, которая вернулась к «мирной» жизни после пандемии коронавируса.

По данным Deutsche Welle, с 1 февраля отменили масочный режим, ограничения на работу баров, ресторанов и кафе, а также ковид-паспорта.

Власти также вновь разрешили проводить массовые мероприятия и открывать ночные клубы.

При этом сохранятся некоторые антиковидные ограничения для прибывающих в страну непривитых туристов.

По данным на январь 2022 года, в Дании 80% населения сделали прививку от коронавируса, а 60% уже получили бустерную дозу вакцины.

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