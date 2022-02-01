01 февраля 2022, 18:03
Дания первой из стран Евросоюза полностью отменила антиковидные ограничения
Власти Дании отменили все антиковидные ограничения, в том числе и масочный режим. Таким образом, Дания стала первой страной Евросоюза, которая вернулась к «мирной» жизни после пандемии коронавируса
Фото: ru24.net
Власти Дании отменили все антиковидные ограничения, в том числе и масочный режим. Таким образом, Дания стала первой страной Евросоюза, которая вернулась к «мирной» жизни после пандемии коронавируса.
По данным Deutsche Welle, с 1 февраля отменили масочный режим, ограничения на работу баров, ресторанов и кафе, а также ковид-паспорта.
Власти также вновь разрешили проводить массовые мероприятия и открывать ночные клубы.
При этом сохранятся некоторые антиковидные ограничения для прибывающих в страну непривитых туристов.
По данным на январь 2022 года, в Дании 80% населения сделали прививку от коронавируса, а 60% уже получили бустерную дозу вакцины.