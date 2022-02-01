Прокуратура Ингушетии заинтересовалась двойной продажей лекарств для онкобольных
Прокуратура Ингушетии потребовала возбудить уголовное дело о мошенничестве по факту двойной продажи лекарств для онкобольных в местных больницах
Прокуратура Ингушетии потребовала возбудить уголовное дело о мошенничестве по факту двойной продажи лекарств для онкобольных в местных больницах.
По данным RTVI, республиканская прокуратура проверила тендер на поставку лекарств в онкодиспансер, который выиграла компания «Бизнес Юг». Эта фирма ранее фигурировала в делах о продаже лекарственных препаратов по фальсифицированным документам. Теперь эту компанию подозревают в двойной продаже лекарств для онкобольных.
Глава компании Тимур Марзиев заявил, что в двойной продаже лекарств виноваты производители, которые устанавливают высокие цены на свою продукцию и делают невыгодной работу других поставщиков.
RTVI также сообщает, что «Бизнес Юг» имеет общие телефоны с компанией «Регион Юг», учредителем которой был нынешний начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава Ингушетии Микаил Мамилов.