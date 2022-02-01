Бывший заключенный узнал в иркутском бизнесмене тюремного «активиста» и участника пыток
Бывший заключенный иркутского СИЗО-1 Влад Марусов узнал в местном бизнесмене Александре Фарбере тюремного «активиста» Андрея Бевзюка по кличке «Мафия»
Бывший заключенный иркутского СИЗО-1 Влад Марусов узнал в местном бизнесмене Александре Фарбере тюремного «активиста» Андрея Бевзюка по кличке «Мафия». Экс-арестант рассказал в интервью Ксении Собчак о том, что Бевзюк считается одним из самых жестоких заключенных, которые сотрудничали с администрацией иркутского изолятора и помогали им пытать людей.
Ксения Собчак сообщила, что Бевзюку после освобождения сменили имя. Теперь его зовут Александр Эмильевич Фарбер. Он бизнесмен и владеет фирмой «Фарбер», которая занимается стройматериалами.
Летом 2020 года Андрей Бевзюк вышел на свободу условно-досрочно с двумя поощрениями от администрации колонии, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
«Разработчик» СИЗО-1 спокойно себе гуляет. Говорит — «я не Андрей Бевзюк». Хотя этот голос, этого «разработчика» я узнаю в любой момент, среди ночи меня разбуди, в любом состоянии», - заявил Влад Марусов.