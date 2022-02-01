Российским работодателям рекомендовали перевести на удаленку максимальное количество сотрудников
Российские власти рекомендовали всем работодателям перевести на удаленную работу максимально возможное число своих сотрудников в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом
Российские власти рекомендовали всем работодателям перевести на удаленную работу максимально возможное число своих сотрудников в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) сообщила, что удаленка для работающих граждан вводится в связи с «кратным ростом заболеваемости».
Работодателю предоставлено право самому решать, сколько сотрудников может работать дистанционно.
Одновременно с этим в Минтруда напомнили работодателям, что перевод на удаленную работу не может являться основанием для сокращения зарплаты сотруднику при сохранении объема выполняемых задач.
Напомним, что по данным на утро 1 февраля, в России было выявлено более 125 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас в стране доминирует штамм «омикрон», чем и объясняется высокая заражаемость.