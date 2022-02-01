01 февраля 2022, 15:51
Модный дом Dolce & Gabbana объявил об отказе от натурального меха
Известный модный дом Dolce & Gabbana (Италия) объявил об отказе от натурального меха при создании своих коллекций одежды, обуви и аксессуаров
Фото: style.rbc.ru
Известный модный дом Dolce & Gabbana (Италия) объявил об отказе от натурального меха при создании своих коллекций одежды, обуви и аксессуаров.
В заявлении компании говорится, что Dolce & Gabbana стремится к устойчивому будущему, в котором использование меха животных невозможно.
Как сообщает журнал Vogue Italia, представители модного дома заверили, что из-за отказа от меха животных скорняки и другие специалисты, занимавшиеся выделкой и пошивом, без работы не останутся. В компании обещают, что их навыки пригодятся для производства изделий из экомеха.
Отметим, что от натурального меха ранее уже отказались модные дома Armani, Gucci, Prada и Versace.