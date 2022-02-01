01 февраля 2022, 14:58
Сеть ресторанов Burger King попросила Минпромторг отменить эмбарго на импортный сыр
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King направила в Минпромторг России письмо с просьбой отменить продовольственное эмбарго в отношении европейского сыра. Своею просьбу сеть объяснила нехваткой отечественной продукции
Фото: Яндекс.Дзен
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King направила в Минпромторг России письмо с просьбой отменить продовольственное эмбарго в отношении европейского сыра. Своею просьбу сеть объяснила нехваткой отечественной продукции.
Представитель Burger King сообщил агентству ТАСС, что в последнее время спрос на их продукцию, в составе которой есть сыр, сильно вырос. Однако поставщики не всегда могут удовлетворить этот спрос.
Напомним, что продовольственное эмбарго Москва ввела в отношении европейских продуктов питания в ответ на первые антироссийские санкции из-за присоединения Крыма. Под эмбарго попали европейские сыры, молочная продукция, мясная продукция, овощи и фрукты.