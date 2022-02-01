Минздрав увеличил срок годности непопулярной у населения вакцины «ЭпиВакКорона»
Минздрав России продлил срок годности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» (разработчик - научный центр «Вектор») до 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки
Минздрав России продлил срок годности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» (разработчик - научный центр «Вектор») до 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки.
В центре «Вектор» сообщили агентству ТАСС, что по результатам изучения стабильности вакцины «ЭпиВакКорона» ведомство Михаила Мурашко увеличило срок годности препарата.
В «Векторе» также отметили, что сроки годности их вакцины могут быть увеличены еще больше.
Напомним, что в конце января ученые из Петербурга опубликовали результаты сравнительного исследования эффективности всех российских вакцин против штамма «дельта», проведенного в октябре 2021 года. В отчете говорится, что эффективность «ЭпиВакКороны» оказалась отрицательной. С остальными вакцинами - «Спутник V» (центр имени Гамалеи) и «КовиВак» (центр Чумакова) - в вопросе их эффективности все в порядке.
Ранее российские ученые уже выражали сомнение по поводу эффективности «ЭпиВакКороны» против коронавируса и его новых штамов, из-за чего эта вакцина стала самой непопулярной у населения.