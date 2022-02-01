01 февраля 2022, 13:50
В аэропорту Минеральных Вод самолет «Победы» раздавил авиатехника
В аэропорту сообщили, что авиатехник «оказался» в нише шасси самолета, что и привело к трагедии. По другим данным, во время ремонта могла не соблюдаться техника безопасности и не был установлен предохранительный пин
Фото: imag.one
Пассажирский самолет лоукостера «Победа» насмерть сбил сотрудника технической службы в аэропорту Минеральных Вод.
Телеграм-канал Readovka пишет, что во время ремонта из-за протечки гидравлики лайнер Boeing 737-800 фактически раздавил 39-летнего Николая Белова. Стойка самолета подломилась и сложилась.
В аэропорту сообщили, что авиатехник «оказался» в нише шасси самолета, что и привело к трагедии. По другим данным, во время ремонта могла не соблюдаться техника безопасности и не был установлен предохранительный пин.
В связи с трагическим инцидентом, самолет был отстранен от полетов, а пассажирам пришлось ждать резервный борт.
Самолет Boeing 737-800 до сих пор находится в Ставропольском крае, где специалисты оценивают его техническое состояние.