01 февраля 2022, 13:38
В России за сутки число госпитализаций ковидных пациентов выросло в два раза
В России за прошедшие сутки выявили 125 836 новых случаев заражения коронавирусом. При этом количество госпитализаций выросло сразу в два раза
Фото: Яндекс.Новости
В России за прошедшие сутки выявили 125 836 новых случаев заражения коронавирусом. При этом количество госпитализаций выросло сразу в два раза. По данным федерального оперштаба, вчера больницы приняли 17 487 ковидных пациентов, что на 92,4% больше, чем днем ранее.
В результате осложнений скончались 663 человека.
В Москве за минувшие сутки выявили 21 533 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 13 619, а в Московской области - 11 475.