Более сотни известных и уважаемых россиян подписали письмо в защиту Шестуна
Напомним, что решением Подольского горсуда Шестун был осужден на 15 лет и оштрафован на десятки миллионов рублей
Более сотни известных и уважаемых россиян оставили свои подписи под открытым письмом в защиту бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна накануне слушания его дела в Первом кассационном суде общей юрисдикции, которое состоится 2 февраля.
Напомним, что решением Подольского горсуда Шестуна кинули на решётку на 15 лет и оштрафовали на десятки миллионов рублей, чуть раньше Красногорский суд лишил его семью, его родных и многих его знакомых практически всего имущества.
Оба этих решения шокировали многих россиян, в том числе и недругов экс-главы. Было сложно поверить, что по сомнительным обвинениям, не подкреплённым полноценной доказательной базой, по обвинению в ненасильственном преступлении можно было назначить столь жестокое наказание.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ЗАЩИТУ АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА
В Первый кассационный суд общей юрисдикции поступили документы по кассационной жалобе на приговор Подольского городского суда от 25 декабря 2020 года бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Вячеславовичу Шестуну и апелляционное определение на этот приговор от 20 февраля 2021 года. Судом первой инстанции было вынесено, а судом апелляционной инстанции утверждено решение о лишении А.В. Шестуна свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также выплате 49 миллионов рублей взысканий с запретом занимать административные должности на 8 лет.
Возбуждению уголовного дела в отношении А.В. Шестуна предшествовал конфликт с высокопоставленными российскими чиновниками и генералами ФСБ, триггером к которому послужило противостояние Шестуна размещению в Серпуховском районе мусорного полигона. Именно попытка разрешения «мусорной» проблемы в своём районе запустила череду угроз в адрес Александра Шестуна. Аудиозаписи, опубликованные А.В. Шестуном, свидетельствуют о том, что в случае несговорчивости ему угрожали длительным арестом по заказному уголовному делу, конфискацией всего имущества семьи и престарелых родителей, проблемами для жены и детей. Так всё и происходит, словно по написанному заранее сценарию.
Александр Шестун был задержан 13 июня 2018 года после обыска, проведенного у него дома, в рамках уголовного дела по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). На следующий день суд арестовал обвиняемого. Спустя год превышение должностных полномочий было исключено из обвинения, однако в действиях А. Шестуна следствие уже усмотрело мошенничество (ст. 159 УК РФ) и легализацию денежных средств (ст. 174.1). В дальнейшем бывшего главу Серпуховского района обвинили также в получении взятки (ст. 290) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289).
Весь судебный процесс проходил фактически в закрытом режиме – в связи с пандемией COVID-19 доступ в зал для публики был ограничен, трансляция не велась. Лишь на оглашении приговора ограниченное число слушателей смогло присутствовать в зале трансляции судебного заседания. Такое пренебрежение принципами открытости и гласности судебного разбирательства грубо нарушает гарантированное Конституцией РФ право на публичное слушание.
Судья Юферова, рассматривающая дело, вела процесс с явным обвинительным уклоном, неоднократно прерывая Шестуна, когда он выступал, отказывая ему в вызове врача, удаляя Шестуна из зала суда, назначая заседания в режиме практически ежедневных заседаний, что лишало подсудимого права на общение со своими адвокатами и возможности подготовиться к своей защите.
Заслуживает внимания и тот факт, что 8 апреля 2019 года, то есть заведомо до признания А. Шестуна виновным, Красногорский городской суд удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства всего имущества А. Шестуна, практически всех его родственников, а также многих посторонних лиц – предпринимателей, работавших в Серпуховском районе, знакомых главы района и даже людей, никогда не встречавшихся с Шестуном. В качестве доказательств вины были использованы показания свидетелей, данные на предварительном следствии по уголовному делу, эти свидетели не были допрошены судом ни в гражданском процессе, ни позже в уголовном, то есть легитимность этих показаний так и не была установлена судом.
Адвокатами Шестуна составлена более подробная справка о многочисленных нарушениях норм уголовно-процессуального законодательства, а также общих принципов уголовного судопроизводства и фундаментальных основ Конституции РФ (права на защиту, состязательность участников уголовного процесса, права на охрану жизни и здоровья), зафиксированных на стадии судебного разбирательства в Подольском городском суде, которые могли бы быть исправлены судом апелляционной инстанции, но были им проигнорированы.
Кассационный суд является последней инстанцией, которая вправе восстановить нарушенные права, обстоятельно, беспристрастно и объективно изучив доводы защиты, отменив незаконно постановленное решение. На этом эффективные средства внутренней правовой защиты будут считаться исчерпанными, и в дальнейшем А.В. Шестун будет вынужден добиваться восстановления своих прав в Европейском суде по правам человека.
Мы убеждены, что суд кассационной инстанции обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы исправить допущенные нарушения и восстановить нарушенные права А.В. Шестуна на национальном уровне.
Светлана Астраханцева, исполнительный директор Московской Хельсинкской группы
Под открытым письмом также подписались:
Валерий Борщев, сопредседатель Московской Хельсинкской группы
Светлана Ганнушкина, председатель Комитета “Гражданское содействие” (организация внесена Министерством юстиции в реестр “организаций, исполняющих функции иностранных агентов»)
Лев Пономарев, Гражданский правозащитный проект “За права человека” (организация и физлицо внесены Министерством юстиции в реестр «организаций, исполняющих функции иностранных агентов»)
Татьяна Янкелевич-Боннэр, бывший директор Сахаровской программы прав человека, Гарвардский Университет
Виктор Шендерович, писатель
Людмила Улицкая, писатель
Лев Шлосберг, член федерального политического комитета партии "Яблоко"
Андрей Смирнов, кинорежиссер, сценарист, драматург
Дмитрий Быков, писатель
Лия Ахеджакова, народная артистка РФ
Николай Сванидзе, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор и заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ.
Борис Альтшулер, член Московской Хельсинкской группы
Виктор Рибас, режиссер
Андрей Пионтковский, публицист
Сергей Вальков, координатор Общественной организации «Ивановское областное общество прав человека»
Николай Подосокорский, член Санкт-Петербургского ПЕН-клуба
Борис Соколов, историк, писатель
Катя-Анна Тагути, художник
Людмила Вахнина, правозащитник
Юрий Гиммельфарб, журналист
Витольд Абанькин, правозащитник
Игорь Топорков, правозащитник
Ефим Хазанов, академик РАН
Александр Нежный, писатель
Ирина Глушкова, д.и.н., востоковед
Михаил Сергеев, философ и историк религии
Юрий Вешнинский, урбанолог, кандидат культурологии
Николай Розанов, член-корреспондент РАН
Ашраф Фаттахов, юрист
Вера Шабельникова, редактор
Марина Бородицкая, писатель
Наталья Тумашкова, психолог
Амина Гасанова, переводчик
Елена Григорьева, детский поэт
Елена Волкова, культуролог
Владимир Шавловский, пенсионер
Александр Гельман, гражданский активист
Елена Баевская, переводчик
Елена Фанайлова, журналист
Алексей Курсиш, руководитель межрегиональной общественной организации Северо-Кавказского федерального округа "Антикоррупционный центр"
Елена Караваева, пенсионерка
Сергей Алексашенко, экономист
Анна Шапиро, режиссер
Сергей Луценко, супервайзер анимации
Алексей Дивеев, программист
Татьяна Вольтская, поэт, журналист
Ксения Ларина, журналист
Валерий Мастюк, бывший историк
Константин Исааков, тревел-журналист
Алексей Благовидов, эколог
Александр Гурьянов, историк
Екатерина Магницкая, служащая
Геннадий Войнов, гражданский активист
Александр Омельченко, математик
Юрий Лыков, ученый
Элла Кесаева, сопредседатель "Голоса Беслана"
Людмила Лапицкая, пенсионерка
Григорий Михнов-Вайтенко, священнослужитель
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания СПб
Анатолий Разумов, член Правозащитного совета СПб
Валерий Дымшиц, переводчик
Сергей Стратановский, поэт
Давид Раскин, поэт
Андрей Чернов, поэт
Константин Азадовский, литератор
Анатолий Бергер, поэт
Илья Штемлер, писатель
Борис Рогинский, учитель
Никита Елисеев, критик, переводчик, ведущий библиограф РНБ (Российской Национальной библиотеки)
Александр Лавров, академик РАН, член Санкт-Петербургского ПЕН-центра
Александра Глебовская, переводчик
Наталия Сивохина, поэт
Дмитрий Потапенко, предприниматель
Константин Котов, гражданский активист
Зоя Светова, журналист
Геннадий Гудков, политик
Ольга Романова, правозащитник
Евгений Ройзман, политик, журналист
Эмилия Слабунова, политик
Сергей Давидис, руководитель правозащитного центра «Мемориал» (организация внесена Министерством юстиции в реестр «организаций, исполняющих функции иностранных агентов»)
Андрей Николаевич Миронов, политтехнолог
Евгения Чирикова, экологический активист
Алексей Миняйло, гражданский активист
Игорь Рудников, журналист
Леонид Гозман, политик
Каринна Москаленко, член МХГ, почетный доктор права
Ева Меркачёва, член ОНК г.Москвы, журналист
Александра Крыленкова, правозащитник
Ирина Яценко, координатор юридической помощи Программы поддержки политзаключенных ПЦ «Мемориал» (организация внесена Министерством юстиции в реестр «организаций, исполняющих функции иностранных агентов»)
Денис Старостин, чемпиона мира по спортивно-бальным танцам
Гарри Георков, мастер спорта СССР, чемпион мира по вертолетному спорту, тренер сборной команды России по вертолетному спорту
Владимир Иванов, генерал-майор авиации
Андрей Бабушкин, председатель Комитета «За гражданские права», член СПЧ при Президенте РФ
Леонид Никитинский, член СПЧ при Президенте РФ
Наталия Евдокимова, член СПЧ при Президенте РФ
Илья Шаблинский, доктор юридических наук, член МХГ
Анита Соболева, кандидат филологических наук, магистр права
Муслим Болотбаев, главный менеджер волейбольного клуба “Грозный”
Игорь Большаков, депутат шести созывов г.Сергиев Посад
Владимир Васильев, кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения РФ
Влада Русина, председатель Общественного комитета «Свободу Шестуну»
Алексей Дуленков, депутат Наро-Фоминского городского округа
Александр Костюхин, экс-глава г.Боровичи Новгородской области, гражданский активист
Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета.
Антонина Обеднина, представитель всероссийского экологического движения «Нам здесь жить»
Леонид Писарев, Почетный работник прокуратуры РФ, адвокат
Дмитрий Трунин, председатель МОБО «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ»
Юлия Ауг, актриса
Татьяна Лазарева, актриса
Сергей Фролов, актер
Марина Литвинович, журналист, правозащитник
Алексей Уминский, священнослужитель
Димитрий Першин, священнослужитель
Анна Кречетова, гражданский активист, вдова политзаключенного
Вячеслав Киселев, журналист, лауреат Премии Союза журналистов России
Федор Лазко, профессор кафедры РУДН, доктор медицинских наук
Максим Шевченко, политик
Елена Гулгонова, МЧС России
Виктория Радишевская, член Союза журналистов России, лауреат премии Золотое перо России
Юлия Галямина, политик.