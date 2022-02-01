Житель Петербурга потребовал приостановить работу судов из-за «омикрона»
Житель Санкт-Петербурга обратился в суд с требованием приостановить работу судебных органов в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом
Житель Санкт-Петербурга обратился в суд с требованием приостановить работу судебных органов в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.
Заявитель указал в своем иске, что на фоне роста заболеваемости из-за штамма «омикрон» необходимо остановить работу судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по гражданским делам на три недели.
Истец заявил, что инкубационный период при «омикроне» составляет от двух до пяти дней, а передается он в семь раз быстрее, чем все остальные штаммы коронавируса.
«Вы процент вакцинации населения видели? В силу статьи 2 Конституции РФ, высшей ценностью в стране является человек, а, значит, его жизнь и здоровье, а не какие-то судебные заседания по гражданским склокам, которые могут и подождать», - возмутился петербуржец, слова которого приводит Znak.com.