Куратор банковской сферы из ФСБ разбогател благодаря топ-менеджеру ЦБ РФ
В деле экс-сотрудника «банковского» отдела ФСБ России Андрея Васильева, который обвинялся в особо крупном мошенничестве и был освобожден судом от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, появились новые подробности
В деле экс-сотрудника «банковского» отдела ФСБ России Андрея Васильева, который обвинялся в особо крупном мошенничестве и был освобожден судом от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, появились новые подробности.
Следствие считает, что чекист мог сколотить свое состояние в размере 1,2 млрд рублей благодаря «сотрудничеству» с бывшим топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым. Последнего следствие считает теневым хозяином четырех финансовых организаций, оставивших долги на 25 млрд рублей. При этом Рубинов также избежал уголовного преследования. Сейчас бывший топ-менеджер ЦБ РФ проживает в Израиле.
Между тем, экс-сотрудник ФСБ Андрей Васильев намерен обжаловать решение суда по иску Генпрокуратуры о конфискации части своих активов. Ведомство Игоря Краснова, напротив, хочет обратить в доход государства все имущество, которое может быть связано с чекистом.
По версии Генпрокуратуры, Васильев во время работы в ФСБ активно приобретал дорогостоящее имущество, не учтенное в его декларациях о доходах и расходах. В ведомстве считают, что разбогател чекист благодаря своей должности в «банковском» управлении, а главным поставщиком имущества для чекиста стал бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов, сообщает «КоммерсантЪ».
фактически, офицер ФСБ и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, «состояли в неформальных отношениях».
Также стало известно, что чекист с целью сокрытия неофициальных доходов оформлял приобретенное имущество на своего отца Валерия Васильева, а тот пеероформил часть имущества на свою жену Светлану и бывшую жену сына Ольгу Петрову. Еще один объект был подарен внуку, а несколько - проданы не состоящим в родственных связях с ответчиками Константину Остроухову и Александру Гоману.
Речь идет о трех квартирах в Москве, восьми домах в Подмосковье, шести машино-местах, одном нежилом помещении, 90 земельных участках и 17 дорогостоящих часов.
Все это имущество сейчас пытается конфисковать Генпрокуратура. Ранее суд обратил в доход государства только один дом и 28 земельных участков.