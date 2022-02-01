01 февраля 2022, 11:57
Новосибирских полицейских обвинили в незаконной охоте на косуль
В Новосибирской области двух сотрудников полиции обвинили в участии в незаконной охоте. В отношении силовиков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ
Фото: rutube.ru
В Новосибирской области двух сотрудников полиции обвинили в участии в незаконной охоте. В отношении силовиков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ.
Согласно версии следствия, в конце января участковые в компании друга отправились на снегоходах в охотничьи угодья, что в 7 км от села Воробьево Венгеровского района области.
Во время охоты полицейские застрелили девять сибирских косуль, хотя охота на них запрещена.