РКН потребовал от СМИ удалить публикации с упоминанием «дворца Путина» и виллы Соловьева
Роскомнадзор направил редакции портала Znak.com 13 уведомлений с требованием удалить публикации, в которых упоминаются некоторые антикоррупционные расследования команды Алексея Навального
Роскомнадзор (РКН) направил редакции портала Znak.com 13 уведомлений с требованием удалить публикации, в которых упоминаются некоторые антикоррупционные расследования команды Алексея Навального.
В редакции сообщили, что в список на удаление попали заметки с упоминаением расследований о дворце президента Владимира Путина в Геленджике, вилле пропагандиста Владимира Соловьева на итальянском озере Комо, квартире семьи главы «Ростеха» Сергея Чемезова за 5 млрд рублей, а также про бизнес-связи бывшего премьера и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.
Требование удалить данные публикации РКН объясняет тем, что в них упоминается организация, признанная экстремистской. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального, который летом 2021 года был признан экстремистской организацией, а до этого объявлен иностранным агентом.
Аналогичные уведомления получили и другие издания.