В Ингушетии неизвестный ударил общественника и критика Рамзана Кадырова
Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов подвергся нападению со стороны неизвестных. Ранее он выступил с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова
Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов подвергся нападению со стороны неизвестных. Ранее он выступил с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова.
Сараждин Султыгов рассказал изданию «Фортанга», что двое неизвестных позвонили ему в квартиру в Назрани. Когда он открыл дверь, то увидел на пороге двух мужчин. Один из них ударил общественника, а второй снимал происходящее на телефон.
«Просто ударили по лицу и сбежали. Обычная демонстрация силы. Хотят показать, что для них все досягаемы. Неслучайно один снимал на камеру — для заказчика», — заявил Султыгов.
Общественник также сообщил, что обратился в полицию с заявлением.
В начале этого года Сараждин Султыгов опубликовал видеообращение, в котором предъявил три претензии в ответ на требование Рамзана Кадырова предъявить ему публичные обвинения. Первая претензия касается территориального вопроса, вторая — высказываний чеченских чиновников в адрес ингушского народа, а третья претензия касалась действий чеченских властей в отношении беженцев из Ингушетии, проживавших в Грозном во время военной кампании.