01 февраля 2022, 09:55
Россияне получили право на гектар земли в Арктическом регионе
Граждане России получили право на бесплатный земельный участок в арктической зоне. Соответствующий закон вступил в силу 1 февраля 2022 года
Фото: Twitter/Инфо83
Граждане России получили право на бесплатный земельный участок в арктической зоне. Соответствующий закон вступил в силу 1 февраля 2022 года.
Ранее получить гектар земли в Арктике могли только жители этого региона.
«Российская газета» уточняет, что получить землю россияне смогут в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, республике Карелия, республике Коми и в Архангельской области.
Также на гектар в Арктике могут рассчитывать добровольные переселенцы - участники программы возвращения соотечественников.
Выбрать подходящий для себя участок можно на официальном портале программы, где размещена интерактивная карта с доступными участками.