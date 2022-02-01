Депутату Госдумы Виталию Милонову закрыли въезд в Евросоюз
Власти Польши закрыли въезд в Евросоюз депутату Госдумы РФ от «Единой России» Виталию Милонову. Причины такого решения неизвестны
Власти Польши закрыли въезд в Евросоюз депутату Госдумы РФ от «Единой России» Виталию Милонову. Причины такого решения неизвестны.
Ведущий телеканала Russia Today Антон Красовский написал в своем телеграм-канале, что Виталий Милонов направлялся в Финляндию для обсуждения с местными политиками проведение культурных и деловых мероприятий. Однако финские пограничники отказали депутату в пересечении границы.
Пограничники сослались на некое решение Варшавы о закрытии шенгенской визы Милонова. На каком основании было принято такое решение, не сообщается.
Красовский полагает, что Варшава таким образом решила отомстить российскому депутату за его высказывания о миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Такое же мнение высказал и сам Милонов. «Польша решила отомстить за критику, которой она подверглась», — считает депутат.