01 февраля 2022, 08:50
На месторождении в ХМАО в результате выброса газа пострадали четверо рабочих
В Ханты-Мансийском АО в результате выброса газа на месторождении пострадали четверо рабочих. Вахтовики получили ожоги первой и второй степени, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона
Фото: oilcareer.ru
В Ханты-Мансийском АО в результате выброса газа на месторождении пострадали четверо рабочих. Вахтовики получили ожоги первой и второй степени, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
В настоящее время все пострадавшие находятся в Сургутской городской клинической больнице в ожоговом отделении. Врачи говорят, что угрозы их здоровью и жизни нет.
Известно, что все пострадавшие прибыли на заработки из Башкирии и Марий Эл.
Инцидент произошел на месторождении в Сургутском районе ХМАО во время проведения работ. Предположительно, выброс газа произошел при спуске перфоратора в скважину.