В России начинается набор добровольцев для испытания детской вакцины против COVID-19
Центр имени Гамалеи через три недели начнет набор детей в возрасте от 6 до 11 лет для проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей младшего возраста
Центр имени Гамалеи через три недели начнет набор детей в возрасте от 6 до 11 лет для проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей младшего возраста. Ранее Минздрав уже одобрил применение вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет.
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в эфире телеканала «Россия-24» о получении от Минздрава разрешения на проведение испытаний вакцины против COVID-19 в возрастной группе от 6 до 11 лет.
Научный центр планирует объявить конкурс на организацию, которая будет набирать детей-добровольцев для проведения испытаний. По плану центра, в исследованиях примут участие 1,1 тысячи добровольцев.
Испытания препарата для вакцинации детей финансируются российским правительством.
На этой неделе в России официально стартовала прививочная кампания среди подростков. Сообщается, что на сегодняшний день от коронавируса привили уже больше 10 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 дет. Каких-либо серьезных побочных эффектов у привитых выявлено не было.