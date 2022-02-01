Российский арбитражный суд отменил запрет на продажу смартфонов Samsung по иску швейцарской компании
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал швейцарской компании Sqwin SA в удовлетворении ее требований о запрете в качестве обеспечительной меры продажу 61 модели смартфонов производства компании Samsung в России
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал швейцарской компании Sqwin SA в удовлетворении ее требований о запрете в качестве обеспечительной меры продажу 61 модели смартфонов производства компании Samsung в России.
Напомним, что арбитраж в октябре 2021 года запретил южнокорейской компании Samsung ввоз на территорию России, а также продажу и хранение 61 модели смартфонов из-за патентного спора. Под запрет попали и флагманские линейки Galaxy S21, Galaxy Z Flip и Galaxy Fold.
Sqwin SA обратилась в российский суд с требованием запретить продажу южнокорейских смартфонов до вступления решения суда в силу, поскольку дальнейшая продажа гаджетов Samsung якобы приводит к значительным убыткам швейцарской компании.
Арбитраж отклонил иск Sqwin SA, так как компания не предоставила убедительных доказательств недобросовестного поведения ответчиков, сообщает Forbes.
Sqwin SA утверждает, что Samsung Pay использует патент без согласия правообладателя. Заявка на патент Sqwin SA в России была подана в 2013 году, а описанная в патенте технология позволяет проводить бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона. Автором этой функции считается житель Швейцарии Виктор Гульченко.
В России платежный сервис Samsung Pay считается третьим по популярности. Его используют 17% россиян, а Google Pay и Apple Pay — 32% и 30% соответственно.