Получение чиновниками с квартирами и домами субсидий на улучшение жилищных условий признали законным
Генеральная прокуратура не увидела нарушений законодательства в выдаче субсидий на покупку жилья высокопоставленным чиновникам, у которых уже есть своя недвижимость
Генеральная прокуратура не увидела нарушений законодательства в выдаче субсидий на покупку жилья высокопоставленным чиновникам, у которых уже есть своя недвижимость. Об этом говорится в ответе на запрос Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко».
В прокуратуре сообщили, что согласно закону государственные служащие не могут получить единовременную субсидию на покупку жилья, если у них есть своя жилплощадь, или такой чиновник живет в служебной квартире. Однако в законе прописано исключение для высокопоставленных чиновников.
В прокуратуре уточнили, что речь идет о чиновниках уровня «руководитель» или «помощник (советника) высшей группы должностей».
Глава антикоррупционного центра «Яблока» Алексей Карнаухов заявил, что данная норма является коррупционной. Он направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение устранить коррупциогенную норму-исключение о субсидиях для высокопоставленных чиновников.
Ранее «Важные истории» (издание признано инагентом) и «Трансперенси интернешнл — Россия» (внесене в реестр инагентов) сообщили, что ряд высокопоставленных чиновников получили от государства субсидии на улучшение жилищных условий при наличии собственного жилья - квартир и загородных домов. В числе таких чиновников оказались глава Севастополя Михаил Развозжаев, экс-глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, замглавы Минспорта Одес Байсултанов, замминистра экономического развития России Сергей Назаров, посол России во Франции Алексей Мешков и замглавы Минкультуры Алла Манилова.