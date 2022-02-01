Единороссы раскритиковали предложение Максима Ликсутова снизить нештрафуемый порог скорости
Депутаты от «Единой России» и партии «Справедливая Россия — За правду» раскритиковали идею вице-мэра Москвы Максима Ликсутова снизить нештрафуемый порог скорости с действующих 20 км/ч до 10 км/ч
Депутаты от «Единой России» и партии «Справедливая Россия — За правду» раскритиковали идею вице-мэра Москвы Максима Ликсутова снизить нештрафуемый порог скорости с действующих 20 км/ч до 10 км/ч.
Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что представители партии власти е«не поддерживали и не поддержат» эту инициативу, поскольку она «откровенно вредна» и не имеет ничего общего с обеспечением безопасности на дорогах.
Андрей Турчак заявил, что снижение нештрафуемого порога скорости - это лишь очередной способ «поглубже залезть в карманы граждан», сообщает Znak.com.
«После двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности», - заявил единоросс и посоветовал главе Дептранса Москвы «слушать и слышать» людей.
Лидер партии «СРЗП» Сергей Миронов в свою очередь заявил, что инициатива Максима Ликсутова ударит в первую очередь по карманам добросовестных водителей, а не лихачей. Депутат добавил, что интерес столичных транспортников здесь «вполне ясен».