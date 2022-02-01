01 февраля 2022, 01:01
Средний возраст российских чиновников при Путине достиг показателя брежневского застоя
В России средний возраст чиновника достиг показателей периода брежневского застоя. При этом президент Владимир Путин постоянно говорит о необходимости вовлечения в политику представителей молодого поколения
Фото: zen.yandex.ru/media
В России средний возраст чиновника достиг показателей периода брежневского застоя. При этом президент Владимир Путин постоянно говорит о необходимости вовлечения в политику представителей молодого поколения.
По данным «Важных историй», самым возрастным органом власти оказался Совет безопасности. Средний возраст членов Совбеза составляет 62 года, а 57% представителей ведомства находятся на пенсии.
Средний возраст сотрудников Администрации президента составляет 58 лет, а медианный возраст – 57 лет.
Для сравнения, средний возраст чиновников периода брежневского застоя составлял 55,9 лет.
Издание отмечает, что чем ближе ведомство к президенту Владимиру Путину, тем старше по возрасту его сотрудники.