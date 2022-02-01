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Политика
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01 февраля 2022, 01:01

Средний возраст российских чиновников при Путине достиг показателя брежневского застоя

В России средний возраст чиновника достиг показателей периода брежневского застоя. При этом президент Владимир Путин постоянно говорит о необходимости вовлечения в политику представителей молодого поколения

Средний возраст российских чиновников при Путине достиг показателя брежневского застоя
Фото: zen.yandex.ru/media

В России средний возраст чиновника достиг показателей периода брежневского застоя. При этом президент Владимир Путин постоянно говорит о необходимости вовлечения в политику представителей молодого поколения.

По данным «Важных историй», самым возрастным органом власти оказался Совет безопасности. Средний возраст членов Совбеза составляет 62 года, а 57% представителей ведомства находятся на пенсии.

Средний возраст сотрудников Администрации президента составляет 58 лет, а медианный возраст – 57 лет.

Для сравнения, средний возраст чиновников периода брежневского застоя составлял 55,9 лет.

Издание отмечает, что чем ближе ведомство к президенту Владимиру Путину, тем старше по возрасту его сотрудники.

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