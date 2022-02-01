Экс-главу Центрального района Новокузнецка заподозрили в убийстве жены
Бывшего главу Центрального района Новокузнецка и замглавы одного из отделов московского метрополитена Александра Попова арестовали по обвинению в убийстве собственной жены - «Мисс Кузбасс-2010»
Бывшего главу Центрального района Новокузнецка и замглавы одного из отделов московского метрополитена Александра Попова арестовали по обвинению в убийстве собственной жены - «Мисс Кузбасс-2010».
Александр Попов и Ксения Сапожникова переехали из Новокузнецка в Москву, а полгода назад женщина написала в соцсети, что решила уехать в Африку.
14 декабря Ксения написала, что находится в ковидном госпитале возле города Кимберли в ЮАР, а 11 января ее муж обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги.
Позже Попов все-таки признался, что убил свою жену, расчленил ее тело, затем привязал к грузу и утопил. Правда спустя некоторое время мужчина отказался от признательных показаний, сообщает телеграм-канал 112.
Тело погибшей Ксении Сапожниковой пока не нашли. При этом следователи установили, что она не пересекала границу, а значит в Африке точно быть не могла.