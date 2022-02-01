В Ленобласти из-за очередей в поликлиниках организуют прием ковидных больных в бизнес-центрах
Власти Ленинградской области в связи с высокими темпами распространения штамма коронавируса «омикрон» и огромными очередями в поликлиниках решили организовать прием пациентов в бизнес-центрах
Власти Ленинградской области в связи с высокими темпами распространения штамма коронавируса «омикрон» и огромными очередями в поликлиниках решили организовать прием пациентов в бизнес-центрах.
Ранее жители Выборга, Соснового Бора, Кудрово и других городов Ленобласти пожаловались на огромные очереди в поликлиники. Заболевшие пишут в соцсетях, что им часами приходится стоять на морозе в надежде попасть на прием к врачу.
Местная администрация сейчас пытается решить вопрос с очередями в поликлиники путем организации приема пациентов в бизнес-центрах и офисных помещениях. В Бургах прием ковидных больных организуют в спортивном комплексе.
Отметим, что на гигантские очереди в поликлиники и невозможность вызвать врача на дом жалуются жители практически всех российских городов. Причина тому - штамм «омикрон». Из-за его высокой заразности во всей стране фиксируются рекордные цифры заболеваемости коронавирусом.