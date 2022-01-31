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31 января 2022, 18:10

Внучатый племянник Путина владеет бизнесом на «Шерегеше». Этот курорт включен в нацпроект по туризму

Внучатый племянник президента Владимира Путина и сын нынешней жены главы Кемеровской области Анны Цивилевой от первого брака оказался владельцем бизнеса на популярном сибирском горнолыжном курорте «Шерегеш»

Внучатый племянник Путина владеет бизнесом на «Шерегеше». Этот курорт включен в нацпроект по туризму
Фото: ski.ru

Внучатый племянник президента Владимира Путина и сын нынешней жены главы Кемеровской области Анны Цивилевой от первого брака оказался владельцем бизнеса на популярном сибирском горнолыжном курорте «Шерегеш».

Речь идет о Дмитрие Логинове - единственном учредителе  ООО «Колмар-Тур», которое занимается туристическим бизнесом на «Шерегеше» в Кемеровской области. Супруга главы Кузбасса Сергея Цивилева Анна ранее носила фамилию своего первого мужа Льва Логинова. А ее девичья фамилия - Путина.

Ранее издание «Агентство» сообщало, что жена главы Кемеровской области является двоюродной племянницей Владимира Путина и владелицей угольного бизнеса (основная отрасль экономики Кузбасса).

По данным базы «Контур.Фокус», Дмитрий Логинов входил в состав учредителей двух одноименных компаний ООО «Колмар-Тур», которые входят в группу компаний АО «Колмар Груп». В московской компании он и в настоящее время является единственным собственником.

По данным издания «Абажур», на сайте «Колмар-тура» отмечается, что «Шерегеш» является «главным горнолыжным курортом России», а власти региона намерены построить в поселке аэропорт. Кроме того, президент Владимир Путин лично поручил внести курорт «Шерегеш» в национальный проект по развитию туризма.

Примечательно, что еще в 2018 году кемеровское издание «Абажур» опубликовало запись разговора Сергея Цивилева с предпринимателями, которые владели участками на «Шерегеше». Чиновник уговаривал бизнесменов отказаться от земли в обмен на «комфортные условия» на развивающихся площадках крупных инвесторов. После публикации записи переговоров силовики пришли с обысками к бизнесмену Вячеславу Чернову, который открыл пункты проката лыж и сноубордов на «Шерегеше».

Напомним, что по данным «Агентства», Анна Цивилева  владеет крупной угольной компанией «Колмар» и фактически управляет Кузбассом.

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