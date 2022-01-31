Миллиардер Виктор Вексельберг призвал власти разобраться с инфоцыганами
По мнению бизнесмена, государство обязано взять контроль над различными бизнес-тренингами, тренингами личностного роста и продажей курсов без какой-либо практической ценности
Миллиардер, глава группы «Ренова» и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг обратился к властям с просьбой взяться за «инфоцыган». По мнению бизнесмена, государство обязано взять контроль над различными бизнес-тренингами, тренингами личностного роста и продажей курсов без какой-либо практической ценности (в основном этим занимаются блогеры с большой аудиторией).
Сам Виктор Вексельберг считает деятельность «коучей» и «инфоцыган» кошмарной. Кроме того, их деятельность не редко приводит к трагическим последствиям
«В целом это (бизнес-тренинги, тренинги личностного роста) кошмарно, это не очень профессиональные люди. Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодежь, которые больше поддаются», — заявил миллиардер, слова которого приводит РИА Новости.