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Общество
Формула обмана мэра Собянина
31 января 2022, 17:58

Миллиардер Виктор Вексельберг призвал власти разобраться с инфоцыганами

По мнению бизнесмена, государство обязано взять контроль над различными бизнес-тренингами, тренингами личностного роста и продажей курсов без какой-либо практической ценности

Миллиардер Виктор Вексельберг призвал власти разобраться с инфоцыганами
Фото: iobninsk.ru

Миллиардер, глава группы «Ренова» и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг обратился к властям с просьбой взяться за «инфоцыган». По мнению бизнесмена, государство обязано взять контроль над различными бизнес-тренингами, тренингами личностного роста и продажей курсов без какой-либо практической ценности (в основном этим занимаются блогеры с большой аудиторией).

Сам Виктор Вексельберг считает деятельность «коучей» и «инфоцыган» кошмарной. Кроме того, их деятельность не редко приводит к трагическим последствиям

«В целом это (бизнес-тренинги, тренинги личностного роста) кошмарно, это не очень профессиональные люди. Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодежь, которые больше поддаются», — заявил миллиардер, слова которого приводит РИА Новости.

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