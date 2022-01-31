31 января 2022, 17:38
В Госдуме предложили сделать бессрочными долги за капитальный ремонт
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил отменить срок давности по долгам собственников квартир за коммунальный ремонт
Фото: change.org
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил отменить срок давности по долгам собственников квартир за коммунальный ремонт. Соответствующее предложение он направил в Министерство строительства и ЖКХ.
Депутат отметил, что в России множество недобросовестных собственников специально не платят за капремонт в течение нескольких лет, а срок давности (три года) позволяет им вносить меньшую сумму. При этом недобросовестный собственник пользуется результатом капремонта наравне со своими соседями, которые регулярно оплачивают коммунальные счета.
В этой связи депутат просит Минюст сделать долги за капремонт бессрочными, пишет «Парламентская газета».