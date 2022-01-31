«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова
Редакция «Новой газеты» направила главе Следственного комитета Александру Бастрыкину заявление с требованием возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова
Редакция «Новой газеты» направила главе Следственного комитета Александру Бастрыкину заявление с требованием возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова. Поводом для подачи заявления стало заявление чиновника, который назвал террористами члена СПЧ и главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.
Редакция требует возбудить против главы Чечни дело по факту возбуждения ненависти и вражды.
Рамзан Кадыров назвал правозащитника Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину террористами из-за их поддержки Заремы Мусаевой, которую чеченские силовики похитили из квартиры в Нижнем Новгороде и доставили в Грозный. Сейчас мать экс-сотрудника «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева и супругу экс-судьи Сайди Янгулбаева обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.