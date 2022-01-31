В Петербурге учащихся старших классов перевели на дистанционное обучение
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу подписал указ о переводе учащихся старших классов на дистанционное обучение
Фото: saratov.bezformata.com
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу подписал указ о переводе учащихся старших классов на дистанционное обучение.
Указ касается учеников с 7 по 11 класс. Дистанционное обучение продлится до 13 февраля.
Кроме того, власти запретили старшеклассникам посещать кружки в школах.
Что касается остальных учащихся, то им пока можно посещать очные занятия, но при условии соблюдения антиковидных требований.
Напомним, что ранее в Петербурге несовершеннолетним запретили посещать кафе, магазины, торговые центре, внешкольные кружки и секции и другие общественные места.