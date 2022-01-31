31 января 2022, 15:44
Сотрудника «Голоса» объявили инагентом из-за долга соседки, который вернул ее муж-афганец
Минюст России внес в реестр иностранных агентов координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано инагентом) в Ивановской области Илью Пигалкина
Фото: 1000inf.ru
Минюст России внес в реестр иностранных агентов координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано инагентом) в Ивановской области Илью Пигалкина. Активист попал в реестр из-за двух тысяч рублей, которые ему перевел на карту бывший муж соседки.
В ответе Минюста на жалобу Ильи Пигалкина говорится, что его внесли в реестр из-за двух тысяч рублей, которые перевел Мохаммед Ханиф Бабур Шах — бывший муж соседки, которая брала у него деньги в долг. Экс-супруг соседки родился в Афганистане, но сейчас уже имеет гражданство России, сообщает издание Sota.
«Получал иностранное финансирование в лице мужа соседки, который вернул за нее долг», — отметил Илья Пигалкин.