Похищенную чеченскими силовиками Зарему Мусаеву обвинили в применении насилия к полицейскому
Чеченские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против матери экс-сотрудника «Комитета против пыток» Абабукара Янгулбаева и жены бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева
Чеченские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против матери экс-сотрудника «Комитета против пыток» Абабукара Янгулбаева и жены бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.
Зарему Мусаеву обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает Baza.
Напомним, что Зарема Мусаева была похищена чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Власти Чечни заявили, что в Грозный женщину доставили для дачи показаний по делу о мошенничестве в качестве свидетеля.
В Грозном женщину арестовали на 10 суток, а адвокатов к ней не пускали. Теперь силовики утверждают, что в отделении полиции Мусаева якобы кричала и оскорбляла сотрудников, а затем расцарапала лицо участковому.
В отношении сына Заремы Мусаевой Ибрагима Янгулбаева возбуждено уголовное дело по факту призывов к террористической деятельности.
«Комитет против пыток» подал срочную жалобу в Европейский суд по правам человека по Правилу 39 в связи с похищением Заремы Мусаевой. Это правило означает «скорую юридическую помощь» от ЕСПЧв связи с угрозой жизни или вреда здоровью человека.