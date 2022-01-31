В Москве впервые с начала пандемии понадобилось увеличить количество коек в детских больницах
В Москве на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» и роста заболеваемости властям впервые с начала пандемии понадобилось увеличить количество койко-мест в детских отделениях больниц
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В Москве на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» и роста заболеваемости властям впервые с начала пандемии понадобилось увеличить количество койко-мест в детских отделениях больниц.
Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила агентству ТАСС, что корпус детской больницы им. Г. Н. Сперанского с 1 февраля перепрофилируют под лечение детей с COVID-19. Это позволит увеличить общий коечный фонд для детей почти на 1 300 койко-мест.
Кроме того, прием несовершеннолетних с коронавирусом начнут Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей.
Ранее в столице из-за «беспрецедентного роста» детской заболеваемости COVID-19 местные власти приостановили оказание плановой медицинской помощи несовершеннолетним.