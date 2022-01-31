Болельщики еще нескольких российских клубов поддержали бойкот матчей из-за Fan ID
Бойкот футбольных матчей на стадионах из-за вступления в силу закона о Fan ID (паспорт болельщика) готовы поддержать болельщики еще нескольких клубов. Это фанаты «Факела», «Ротора», а также клубов из Уфы и Краснодара
Бойкот футбольных матчей на стадионах из-за вступления в силу закона о Fan ID (паспорт болельщика) готовы поддержать болельщики еще нескольких клубов. Это фанаты «Факела», «Ротора», а также клубов из Уфы, Краснодара, Нижнего Новгорода и Орла.
Ранее бойкот матчам объявили болельщики «Спартака», «Локомотива», «Рубина», «Динамо», «Зенита» и «Крыльев Советов».
Любители футбола заявили, что из-за введения «паспортов болельщика» они перестанут ходить на стадионы и будут поддерживать свои команды «любыми другими доступными способами за пределами стадиона».
Отметим, что из 16 клубов Российской премьер-лиги на матчи перестанут ходить болельщики 10 клубов.
Футбольные фанаты считают, что введение Fan ID для посещения стадионов нарушает конституционные права граждан. Кроме того, «паспорта болельщиков» вводятся с целью контроля, а не для повышения безопасности на спортивных мероприятиях.