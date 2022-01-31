В Москве по итогам проверки сотни апартаментов могут признать самостроем
Государственная инспекция по недвижимости сообщила о массовой проверке законности строительства апартаментов в Москве. Под проверку попадут около 600 объектов, а часть из них могут признать самостроем
Государственная инспекция по недвижимости сообщила о массовой проверке законности строительства апартаментов в Москве. Под проверку попадут около 600 объектов, а часть из них могут признать самостроем.
Глава контрольного ведомства Владислав Овчинский сообщил РБК, что сотрудники ведомства проверили уже 200 объектов и выявили 25 нарушений. Самые частые нарушения - несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования и несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством.
Овчинский объяснил массовые проверки тем, что «недобросовестные землепользователи» нарушают условия договора аренды и самовольно возводят апартаменты. В дальнейшем нежилые помещения продаются, а граждане, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации.
Штраф для застройщика как для юридического лица за самострой может составлять от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка. Штраф для собственника будет составлять от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.
Отметим, что российские власти до сих пор не решили, что делать с таким типом жилья как апартаменты. Так, Центробанк признавал, что наделение апартаментов статусом жилья могло бы облегчить правительству достижение национальной цели по строительству 120 млн кв. м жилья в год к 2030 году. При этом в Минстрое предлагали ввести запрет на строительство апартаментов, но уже построенные апартаменты амнистировать.