В подмосковной воинской части солдат-контрактник застрелил срочника
В подмосковной воинской части, которая расположена в деревне Троице-Сельцо, солдат контрактной службы застрелил своего сослуживца. Инцидент произошел в комнате вооружений
В подмосковной воинской части, которая расположена в деревне Троице-Сельцо, солдат контрактной службы застрелил своего сослуживца. Инцидент произошел в комнате вооружений.
Telegram-канал Mash сообщает, что контрактник выстрелил в голову 25-летнему срочнику. Последний от полученного ранения скончался.
Позже в пресс-службе Западного военного округа сообщили РИА Новости, что причиной смерти срочника стало нарушение правил обращения с оружием. Солдат-контрактник случайно выстрелил в находившегося рядом солдата.
По факту происшествия в воинской части проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Телеграм-канал Baza в свою очередь уточнят, что погибшим оказался 25-летний Владислав Волков, а стрелял в него 50-летний старший прапорщик Магомед Олигов.