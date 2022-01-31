31 января 2022, 12:52
В России за минувшие сутки выявили больше 124 тысяч новых заразившихся COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 124 070 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19
Фото: arhangelsk.bezformata.com
В России за минувшие сутки выявили 124 070 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В результате осложнений скончался 621 человек с подтвержденным коронавирусом.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 23 417 новых заболевших, в Петербурге - 15 802, в Московской области - 11 470. Больше трех тысяч новых заражений в сутки выявили в Пермском крае, Челябинской области и Ханты-Мансийском АО.