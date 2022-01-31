В Москве официально началась вакцинация подростков от коронавируса
В Москве с 31 января стартовала кампания по вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет против коронавируса. Прививать их будут вакциной «Спутник М» - это пока единственная одобренная Минздравом вакцина для подростков
В Москве с 31 января стартовала кампания по вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет против коронавируса. Прививать их будут вакциной «Спутник М» - это пока единственная одобренная Минздравом вакцина для подростков.
Московские власти сообщили, что записаться на прививку можно как онлайн, так и по телефону. Вакцинация проводится в 13 прививочных пунктах на базе детских поликлиник.
Столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 призвал родителей прививать своих детей, так как из-за штамма «омикрон» за последние две недели значительно вырос процент госпитализаций среди несовершеннолетних граждан.
Между тем, в России уже начались акции протеста против вакцинации детей и подростков от коронавируса. Так, в Барнауле местные жители провели серию одиночных пикетов против прививок. Граждане утверждают, что последствия от «экспериментальной» вакцины могут оказаться хуже самой болезни.