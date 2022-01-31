Известные россияне подписали петицию против «Партии войны» в правительстве
Так называемое «Заявление сторонников мира против Партии войны в российском руководстве» подписали уже более 100 известных актеров, музыкантов, политиков и правозащитников
В России начался сбор подписей против возможного военного вторжения в Украину. Так называемое «Заявление сторонников мира против Партии войны в российском руководстве» подписали уже более 100 известных актеров, музыкантов, политиков и правозащитников.
В петиции не уточняется, кто именно из членов правительства входит в «Партию войны», указывается, что российские граждане «фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России». «Партия войны» во властных кругах хочет навязать обществу «идею священной войны с Западом», - пишут авторы обращения.
Авторы петиции также отмечают, что из-за обвинений в адрес России в том, что она готовит военное вторжение на Украину, падает курс рубля и стремительно растут цены.
«Самое опасное, что война подается как допустимое и неизбежное развитие событий. <…> Вопрос цены не обсуждается, но платить эту цену — цену огромную и кровавую — придется именно простым людям», — говорится в письме.
Сбором подписей против войны России и Украины занимается Конгресс интеллигенции. Петицию уже подписали Леонид Гозман, Лев Шлосберг, Григорий Явлинский и Борис Вишневский, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, телеведущая Татьяна Лазарева и другие.