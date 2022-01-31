Руководство МВД осталось недовольно отечественными процессорами «Эльбрус»
Руководство МВД России осталось недовольно низкими темпами цифровизации ведомства по итогам прошедшего года. Процесс застопорился из-за проблем с запуском и эксплуатацией вычислительной техники российского производства
Руководство МВД России осталось недовольно низкими темпами цифровизации ведомства по итогам прошедшего года. Процесс застопорился из-за проблем с запуском и эксплуатацией вычислительной техники российского производства.
В письме замглавы МВД Виталия Шулики в правительство говорится, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» (производится АО МЦСТ) не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации. Это не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов.
В своем обращении замминистра предлагает в текущем году провести тестирование производительности «Эльбрусов» при работе с отечественным системным софтом, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что в рамках реализации программы импортозамещения государственным ведомствам запрещено закупать за бюджетный счет импортные микросхемы, ноутбуки, планшеты, портативные компьютеры и серверы.
До введения этого запрета МВД РФ закупало для собственных нужд компьютеры на импортных чипах за 1,12 млрд рублей.