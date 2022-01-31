Экс-фотографа штаба Навального обвинили в призывах к терроризму из-за комментариев о силовиках и судьях
В комментариях фотографа эксперты Следственного комитета выявили «угрозу совершения насильственных разрушительных действий», а также оправдание террористических действий в отношении судей, сотрудников МВД, ФСБ и членов партии «Единая Россия»
Бывшего фотографа штаба Алексея Навального (организация признана экстремисткой и запрещена в России) Александра Струкова обвиняют в возбуждении вражды с отягчающими обстоятельствами и публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщила адвокат организации «Первый отдел» Валерия Ветошкина (признана иностранным агентом).
Валерия Ветошкина сообщила порталу Znak.com, что поводом для возбуждения уголовного дела против Александра Струкова стали его из-за комментариев в чате телеграм-канала Znak.com.
В комментариях фотографа эксперты Следственного комитета выявили «угрозу совершения насильственных разрушительных действий», а также оправдание террористических действий в отношении судей, сотрудников МВД, ФСБ и членов партии «Единая Россия».
Фотограф был задержан 26 января, а сейчас находится в СИЗО. По указанным статьям УК РФ Александру Струкову грозит до 10 лет лишения свободы.