Московский прокурор предложил блокировать аккаунты треш-блогеров
Прокурор Москвы Денис Попов предложил блокировать аккаунты треш-блогеров. Свою инициативу он объяснил тем, что производимый ими контент представляет опасность для общества и «разжигает в подписчиках низменные чувства»
Прокурор Москвы Денис Попов предложил блокировать аккаунты треш-блогеров. Свою инициативу он объяснил тем, что производимый ими контент представляет опасность для общества и «разжигает в подписчиках низменные чувства».
В интервью «Российской газете» Денис Попов сообщил, что ради увеличения просмотров и прибыли треш-блогеры придумывают изощренные способы унижений и причинения страданий другим людям, а также подвергают опасности себя и окружающих. Причем некоторые действия блогеров явно попадают под Уголовный кодекс.
В качестве примера московский прокурор привел треш-стримера Андрея Бурима, прямые трансляции которого собирают более 150 тысяч зрителей. В прошлом году он в прямом эфире за донаты от подписчиков избил девушку. Против него было возбуждено уголовное дело.
«Само явление треш-стрима представляет общественную опасность, поскольку эксплуатирует и разжигает низменные чувства тех, кто вовлекается в происходящий на экране процесс», - отметил прокурор.