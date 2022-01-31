Роскомнадзор с начала года заблокировал 1617 публикаций по закону о «фейк-ньюс»
Больше всего было заблокировано сообщений о коронавирусе и продаже сертификатов о вакцинации, о незаконной финансовой деятельности, массовых беспорядков в Казахстане
Роскомнадзор за первый месяц 2022 года ограничил доступ к 1617 материалам с ложной информацией в интернете по закону о «фейк-ньюс».
Больше всего было заблокировано сообщений о коронавирусе и продаже сертификатов о вакцинации, о незаконной финансовой деятельности, массовых беспорядков в Казахстане.
Первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию СМИ Александр Малькевич сообщил «Известиям», что тема коронавируса остается самой популярной среди всех фейк-ньюс.
«Это не только ложь о плохом качестве вакцин, но и о введении всяких локдаунов, других ужасах и ограничениях», - отметил общественник.
Ранее в Ассоциации интернет-технологов сообщили, что чаще всего ложная информация о коронавирусе и вакцинации встречается в маргинальных сообществах, однако социальные сети не удаляют такие сообщения из-за притока трафика.