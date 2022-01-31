31 января 2022, 08:59
Власти Великобритании введут санкции против российских энергетических компаний
Лондон планирует заморозить активы организаций и людей, которые обладают «стратегической значимостью» для России. Какие именно энергетические компании могут попасть под санкции, не уточняется
Фото: bookmaker-ratings.ru
Власти Великобритании предупредили о введении санкций в отношении российских энергетических компаний в случаев эскалации конфликта между Россией и Украиной .
Издание The Times сообщает, что Лондон планирует заморозить активы организаций и людей, которые обладают «стратегической значимостью» для России. Какие именно энергетические компании могут попасть под санкции, не уточняется.
При этом ранее глава МИД Элизабет Трасс не исключила, что в случае нападения России на Украину власти рассмотрят вопрос о конфискации имущества «путинских» олигархов в Великобритании.