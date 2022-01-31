Депутат от ЛДПР подготовил законопроект о запрете уничтожать санкционные продукты
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил законодательно ввести запрет на уничтожение конфискованных и санкционных продуктов питания
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил законодательно ввести запрет на уничтожение конфискованных и санкционных продуктов питания. Депутат подготовил соответствующие поправки в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Ярослав Нилов заявил, что уничтожение пригодных для употребления продуктов только из-за того, что они попадают под продовольственное эмбарго, вызывает «серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания».
Парламентарий предлагает направлять изъятые продукты питания в нуждающимся.
Нилов напомним, что ранее ввести запрет на уничтожение конфискованных продуктов питания просил даже Роспотребнадзор, однако Минсельхоз выступил против и данную инициативу рассматривать не стали.
Напомним, что после введения Россией в ответ на западные санкции продовольственного эмбарго, Россельхознадзор тоннами уничтожает продукты питания, которые пытаются ввести в страну в обход запрета. При этом общественность неоднократно просила перестать давить тракторами еду и передавать ее нуждающимся.