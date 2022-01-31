31 января 2022, 06:56
Американские ученые сообщили о возможности получить «супериммунитет» к коронавирусу
На такой иммунитет могут рассчитывать люди, которые сначала сделали прививку против COVID-19, а потом заразились коронавирусом. Причем речь идет о заражении штаммом «омикрон»
Фото: дезинфекция-москва24.рф
Ученые Орегонского университета здоровья и науки рассказали о возможности получить «супериммунитет» к коронавирусу.
На такой иммунитет могут рассчитывать люди, которые сначала сделали прививку против COVID-19, а потом заразились коронавирусом. Причем речь идет о заражении штаммом «омикрон».
По мнению ученых, привитые и переболевшие «омикроном» смогут приобрести повышенную устойчивость перед будущими разновидностями вируса, пишет Business Insider.
Специалисты подчеркивают, что у переболевших вырабатывает только «нормальный» иммунитет, а «супериммунитет» разовьется лишь при условии вакцинации.