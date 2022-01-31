31 января 2022, 00:01
Режиссер, сценарист и актер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни
Народный артист, режиссер и сценарист Виктор Мережко скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов. Причина его смерти не сообщается
Фото: just-interes.ru
Народный артист, режиссер и сценарист Виктор Мережко скончался в возрасте 84 лет. Об этом агентству ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов.
Причина его смерти не сообщается.
Виктор Мережко является автором сценариев более чем 50 фильмов. В этом списке такие известные картины как «Родня», «Трын-трава», «Одинокая женщина желает познакомиться», а также сериал «Сонька - золотая ручка».