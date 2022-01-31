31 января 2022, 02:33
Власти США анонсировали введение «авансом» части санкций против России из-за Украины
Руководитель международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть санкций может быть введена «авансом», чтобы предостеречь Москву от опрометчивых решений
Фото: voanews.com
Власти США могут заранее ввести часть санкций против России, которые подготовлены на случай ее вторжения на Украину.
Руководитель международного комитета сената США Роберт Менендес заявил в интервью CNN, что часть санкций может быть введена «авансом», чтобы предостеречь Москву от опрометчивых решений.
Сенатор добавил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины последуют такие санкции, которые «сокрушат» экономику России.
Ранее Роберт Менендес уже называл новые экономические ограничения против России в случае нападения на Украину «матерью всех санкций».