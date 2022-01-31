Мэр Уяра написал заявление на пользователя соцсети из-за критики городской новогодней елки
Мэр города Уяр (Красноярский край) Валерий Прищепко написал заявление в полицию на жителя Красноярска Алексея Крашенинникова, который в соцсетях раскритиковал елку на главной площади города
Мэр города Уяр (Красноярский край) Валерий Прищепко написал заявление в полицию на жителя Красноярска Алексея Крашенинникова, который в соцсетях раскритиковал елку на главной площади города.
По данным регионального портала NGS24.ru, во время новогодних каникул Алексей Крашенинников приехал в Уяр в гости к родственникам, после чего опубликовал несколько постов про городскую елку в паблике «Подслушано в Уяре».
«К таким кринжовым картинам я не был готов! Просто дыра! Как вам самим-то живется в этом апогее ******* [ужаса]?», - говорилось в одной из публикаций. Пост был проиллюстрирован фотографией городской елки, которая стояла на железной трубе.
Гост из Красноярска также предложил местным жителям потребовать от мэрии финансовый отчет о расходах на благоустройство города.
Спустя несколько дней Крашенинникову позвонили из полиции Уяра и пригласили на беседу.
ТВК со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что заявление на мужчину написал мэр Уяра. Чиновник считает, что Крашенинников оклеветал мэрию и обвинил власти в растрате бюджетных средств.