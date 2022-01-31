В Москве пациентка частной клиники скончалась во время липосакции
Пациентке стало плохо во время операции. Сотрудники частной клиники провели реанимационные мероприятия, после чего девушку госпитализировали в больницу. Однако врачи спасти ее не смогли
Фото: la-woman.ru
В Москве в одной из частных клиник 28-летняя пациентка скончалась во время операции по удалению жировых отложений (липосакция).
По данным телеканала РЕН ТВ, пациентке стало плохо во время операции. Сотрудники частной клиники провели реанимационные мероприятия, после чего девушку госпитализировали в больницу. Однако врачи спасти ее не смогли.
В какой именно клинике произошла трагедия, не уточняется.
По данным РИА Новости, Росздравнадзор начал проверку по факту инцидента.